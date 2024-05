I carabinieri del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento nel corso di un controllo in un’azienda che commercia prodotti ittici, a Sciacca, ha denunciato il titolare per assenza di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali. Sequestrate tre vasche interrate di accumulo a tenuta stagna. Gli specialisti dell’Arma, che hanno effettuato l’ispezione assieme al personale dell’Arpa, hanno accertato che la mancanza delle autorizzazioni opportune per la raccolta, trattamento e gestione delle acque reflue potrebbe arrecare gravi danni all’ambiente.