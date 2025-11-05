Nella sede del Comando provinciale Carabinieri di Agrigento, il comandante provinciale, colonnello Nicola De Tullio, ha consegnato tre formali compiacimenti del comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di brigata Ubaldo Del Monaco, a tre militari distintisi per elevata professionalità, prontezza operativa e spirito di servizio in occasioni che hanno consentito di scongiurare gravi conseguenze per l’incolumità delle persone.

I riconoscimenti sono stati attribuiti: al capitano Alberto Santino, comandante del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento e all’appuntato scelto Antonio Buggea, addetto alla sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento, per il provvidenziale intervento effettuato la notte del 27 maggio 2025 sul viadotto “Spinasanta”, dove un giovane, già oltre il guard-rail e in bilico a circa 35 metri di altezza, minacciava di togliersi la vita: dopo prolungati tentativi di dialogo, i militari riuscivano ad afferrarlo e trascinarlo in sicurezza sulla sede stradale, consentendone l’affidamento ai sanitari.

Il terzo premiato è il vice brigadiere Francesco Paolo Venerio, addetto alla sezione Radiomobile della Compagnia di Licata, per il tempestivo soccorso prestato, libero dal servizio, a un minore finito accidentalmente in piscina e già privo di sensi, favorendone la ripresa in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Il generale Del Monaco, nel manifestare il proprio compiacimento, ha voluto sottolineare l’elevato senso del dovere, la prontezza operativa e il coraggio dimostrati nelle circostanze dai militari, valori che incarnano pienamente lo spirito dell’Arma dei Carabinieri.

