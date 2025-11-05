Le Vespa tornano protagoniste ad Agrigento con un appuntamento che unisce sport, passione e tradizione. Domenica 9 novembre 2025, nell’area demaniale ex eliporto di San Leone, si terrà la terza tappa del “Trofeo del Sud”, la manifestazione di abilità in Vespa meglio conosciuta come Gimkana, organizzata dal Vespa Club Agrigento A.S.D. con il patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Agrigento e del Vespa Club d’Italia.

La Gimkana è una disciplina che mette alla prova destrezza, equilibrio e precisione di guida: i partecipanti devono affrontare un percorso con birilli, curve strette e ostacoli, in cui contano la velocità ma soprattutto la capacità di controllo. Un esercizio di abilità che diventa spettacolo per il pubblico, richiamando gli appassionati delle due ruote e i cultori della mitica Vespa, simbolo del Made in Italy nel mondo.

Il Trofeo del Sud, giunto alla terza edizione, è nato nel 2023 da un’idea dei collaboratori nazionali per lo sport in Vespa e coinvolge i migliori gimkanisti delle regioni Sicilia, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. La competizione si svolge al termine dei campionati regionali, con l’obiettivo di selezionare i vespisti più abili che si contenderanno il titolo nel gran finale.

“È grazie alla forza e all’impegno degli associati che siamo riusciti ad avere questa prestigiosa occasione di organizzare il terzo Trofeo del Sud”,

ha dichiarato Vincenzo Pisano, presidente del Vespa Club Agrigento e tra gli ideatori dell’iniziativa.

L’appuntamento promette di trasformare San Leone in una grande festa su due ruote, con la partecipazione di club provenienti da tutto il Mezzogiorno e con la cornice di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 a fare da sfondo.

Un’occasione per celebrare sport, motori e amicizia, ma anche per valorizzare il territorio e la sua accoglienza.

Il 9 novembre, dunque, tutti con il naso all’insù (e lo sguardo sulle Vespa): lo spettacolo è garantito.

