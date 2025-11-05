AgrigentoOggi lo aveva premiato come “Orgoglio Siciliano – Oltre Confine”

Con grande soddisfazione accogliamo la notizia che Antonio Mancuso, presidente del Mancuso Group, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un riconoscimento prestigioso che arriva a coronamento di un lungo percorso imprenditoriale e umano, fatto di impegno, dedizione e visione internazionale, nel segno dell’eccellenza italiana.

👉 Con grande intuizione, AgrigentoOggi, nella persona del direttore Domenico Vecchio, aveva già scelto di premiare la famiglia Mancuso la scorsa estate come “Orgoglio Siciliano – Oltre Confine”, nel corso della cerimonia svoltasi nel chiostro del Palazzo di Città di Agrigento, alla presenza del prefetto Salvatore Caccamo, che proprio in questi giorni gli ha consegnato l’onorificenza. A rifare il premio era stato Salvatore Mancuso.

La cerimonia ufficiale si è tenuta il 4 novembre scorso in piazza Cavour ad Agrigento, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza delle principali autorità civili e militari.

A consegnargli il titolo è stato proprio il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo.

Antonio Mancuso si distingue sin dagli anni ’80 per la sua attività imprenditoriale nel settore agroalimentare, portando la qualità e la tradizione italiana in oltre 60 Paesi nel mondo. Ma il riconoscimento premia anche il suo impegno civile e sociale a favore della comunità e la sua dedizione all’innovazione e alla crescita del territorio.

«Ricevere questo titolo è per me un grande onore e al contempo una grande responsabilità – ha dichiarato il Cav. Antonio Mancuso –. Lo dedico innanzitutto alla mia famiglia: a mia moglie Rosalba, ai miei due figli Asia e Vincenzo, a mia mamma, ai miei fratelli e ai miei nipoti, e a tutte le persone con cui condivido ogni giorno impegno e passione nella vita e nel lavoro».

Un riconoscimento che conferma una volta di più la statura di un imprenditore che ha saputo unire visione, umanità e radici, portando alto il nome della Sicilia nel mondo.

