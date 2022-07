Carabiniere morto in incidente stradale, agrigentino a giudizio

Ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato Pietro Gucciardo, 37 anni, di Agrigento, accusato di omicidio stradale, per la morte del carabiniere Davide Ciulla, venticinquenne, in servizio alla Tenenza di Ribera, coinvolto in un incidente stradale avvenuto l’8 maggio dell’anno scorso, lungo la strada statale 115, in territorio di Cattolica Eraclea. Il processo è in corso di svolgimento davanti al Gup del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo.

Accolta la richiesta del pubblico ministero Gloria Andreoli. L’agrigentino avrebbe effettuato un sorpasso azzardato ad alta velocità, e dopo una svolta improvvisa, avrebbe travolto in pieno la moto condotta dal militare dell’Arma. La Procura ha riconosciuto l’attenuante all’imputato legata al fatto che al tragico incidente avrebbe contribuito anche il motociclista, facendo un sorpasso azzardato.

Ciulla, a bordo di una moto Ducati, stava percorrendo la statale. e dopo avere visto la Fiat Punto guidata da Gucciardo, avrebbe azzardato un sorpasso, nonostante la striscia continua sulla carreggiata lo vietasse.