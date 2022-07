Tempio di Giunone: cresce l’attesa per il concerto di domenica dell’Orchestra Demetra e del coro Free Melody

“Colonne Sinfoniche” è il titolo del concerto dell’Orchestra Filarmonica Demetra con il coro Polifonico dell’Accademia Musicale Free Melody ASD- APS, diretti dal Maestro Antonio Cusumano, in programma domenica 17 luglio, alle ore 21,30, alla Valle dei Templi di Agrigento ai piedi del Tempio di Giunone.

La serata -evento al Tempio di Giunone, presentata da Barbara Capucci, prevede l’esecuzione di brani classici, moderni e colonne sonore di grandi autori come Handel, Vivaldi, Morricone, Zimmer, Queen, Cohen e altri ancora. Sul palco sarà presente un organico orchestrale composto da 40 musicisti e 38 coristi. Sul podio, dicevamo, il virtuoso maestro Antonio Cusumano che, siamo certi, dirigerà un’esibizione coinvolgente e, come sempre, di notevole spessore artistico, così come sono stati gli indimenticabili i concerti al Teatro Pirandello di Agrigento, prima dell’emergenza sanitaria.

Orchestra Filarmonica Demetra, con il coro Polifonico dell’Accademia Musicale Free Melody ASD- APS (direttore organizzativo Enzo Abate), nasce nell’anno 2015, svolgendo un intensa attività concertistica presso il territorio di Agrigento.

Fondata inizialmente con l’obiettivo della diffusione dell’arte e cultura musicale, diventa in poco tempo punto di riferimento anche per i giovani studenti, costituendo al suo interno anche la sezione di orchestra giovanile.

Diretta dal maestro Antonio Cusumano, ad oggi vanta un organico completo di archi, legni, ottoni e percussioni grazie alla collaborazione di musicisti professionisti, provenienti da Agrigento e dai centri limitrofi.

Nel 2018 l’orchestra entra in seno alla fondazione Teatro Pirandello dopo una lunga collaborazione promuovendo l’attività concertistica orchestrale, diventando di fatto un punto di riferimento per il territorio.

Luigi Mula