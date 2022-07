Condannato per stalking: arrestato 35enne

Deve scontare 1 anno e 6 mesi di reclusione per le accuse di per atti persecutori, minacce e lesioni, nei confronti dell’ex compagna, ma anche di altre persone vicine alla donna. In esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, i poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato G.Z. di 35 anni, palmese. Al termine del processo è arrivata la sentenza di condanna, e il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha firmato il provvedimento. Il palmese sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.