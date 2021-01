I ragazzi della Trinacria a lavoro per dare decoro alle scalinate di San Vito

I ragazzi della Trinacria, associazione di volontariato di Agrigento , a lavoro , questa mattina, per dare decoro alle scalinate di San Vito. L’iniziativa ha lo scopo di recuperare le ringhiere che non vengono ridipinte da piú di 10 anni. L’associazione nasce per coinvolgere la comunità a partecipare al mantenimento della città. Il lavoro nelle ringhiere di San Vito prevede la carteggiatura, scerbamento e raccolta dei rifiuti , poi si passerà alla pittura . Il tutto con tanto materiale alla mano: oltre 25 pennelli, 17 latte di vernice, 100kg di cemento, 15 metri di carta vetrata 30 contenitori realizzati con bottiglie tagliate. L ‘evento è in collaborazione con la Cooperativa Sociale Sanitaria Delfino e Team Spiagge Pulite – AmAgrigento. “Questo é uno dei nostri tanti eventi- dicono dall’associazione Trinacria- che servono alla sensibilizzazione ambientale e civica. Lottiamo per la città che vogliamo, non lamentiamoci di continuo sperando che qualcuno faccia qualcosa. Insegniamo ai bambini ad avere cura e rispetto per dove vivono, in modo tale da non vedere gli episodi di vandalismo come quello recentemente accaduto a San leone. Nessuno vuole sostituirsi al comune, il nostro e il vostro é solo un aiuto che viene dato per il bene comune oltre ad essere una soluzione rapida e gratificante.”