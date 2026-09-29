La società per la Regolamentazione e Raccolta (SRR) Ato 4 Agrigento Provincia Est nel corso dell’ultima assemblea dei soci ha rinnovato le cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026–2029: Vito Terrana, sindaco di Campobello di Licata, Giordana Bonanno, consigliere comunale del Comune di Sant’Angelo Muxaro e Alessandro Pietro Mallia, sindaco di Realmonte.

All’assemblea, hanno partecipato in presenza o per delega i sindaci dei 26 Comuni dell’Ato, tra cui Agrigento, Favara, Licata, Aragona, Grotte, Castrofilippo, Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini, Joppolo Giancaxio, Comitini, Montallegro, Naro, Porto Empedocle, Racalmuto, Realmonte, Santa Elisabetta e Raffadali. Era inoltre presente Giuseppe Pendolino, nella doppia veste di sindaco di Aragona e di presidente del Libero Consorzio dei Comuni.

Nel primo Consiglio di Amministrazione utile saranno deliberate le cariche di presidente e di vicepresidente.

«Ringrazio l’Assemblea dei soci per la fiducia accordatami -ha detto il nuovo presidente Vito Terrana -. Accetto questo incarico con senso di responsabilità verso tutti i Comuni dell’Ato 4. Nei prossimi tre anni lavoreremo con impegno per rafforzare la governance del servizio, migliorare l’efficienza gestionale, garantire la sostenibilità economica e ambientale e tutelare la qualità dei servizi rivolti ai cittadini. Priorità saranno la trasparenza, la collaborazione istituzionale tra enti locali e il potenziamento delle infrastrutture necessarie per una gestione moderna e resiliente dei servizi pubblici locali».

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