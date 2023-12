Nuovo episodio dell’emergenza migranti, una imbarcazione è stata intercettata al largo di Lampedusa, trasportante 108 persone, incluso il corpo senza vita di una donna. La Guardia di Finanza ha scortato il barcone e sta attualmente coordinando le operazioni di sbarco. Il natante è stato sequestrato nel contesto delle indagini in corso. Ulteriori aggiornamenti seguiranno sull’evolversi della situazione.

