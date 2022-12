In Sicilia è tornata l’estate, Trekking, Tombola e bagno alla Riserva Naturale

Trekking&Tombola alla Riserva Naturale di Torre Salsa, Siculiana. Guarda il video

Tanto sole, tanto divertimento, tanta spensieratezza. I partecipanti, tra un bagno al mare, il pranzo a sacco in stile picnic, le soste e la tombola hanno camminato per circa 8 km. Una proposta nuova ed inedita organizzata da Visitagrigento per far conoscere la biodiversità della riserva, per divertirsi con una tombola natalizia vista mare e raccogliere fondi da destinare in beneficenza per le famiglie meno fortunate di Siculiana e Montallegro.

L’iniziativa nasce grazie all’allestimento, da parte dell’ente gestore, il WWF Torre Salsa, di un’area del Franco Galia con tensostruttura, tavoli e panchine.

Il 5 Gennaio ’23 si svolgerà un’altra tombola in riserva del tutto gratuita, riservata ai bambini dagli 8 ai 12 anni (accompagnati da almeno un genitore). Sarà occasione per far fare a loro una breve e facile passeggiata naturalistica a Torre Salsa.

Seguirà nel weekend del 6/7/8 Gennaio un altro bellissimo evento per far conoscere le riserve naturali più belle del nostro territorio. L’iniziativa, denominata “Il mare d’inverno” prevede 3 facili trekking in 3 giorni: Foce del fiume Platani, Torre Salsa e Punta Bianca.

Per informazioni su tutte queste iniziative basta scrivere un messaggio whatsapp a VisitAgrigento al 3807985180.