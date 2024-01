Un turista tedesco è rimasto ferito in un incidente con il parapendio avvenuto a Punta Bianca. L’uomo, in compagnia di alcuni amici, sarebbe caduto al momento del decollo finendo rovinosamente sulla spiaggia. Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto un elisoccorso il cui intervento è stato provvidenziale considerando la zona impervia in cui è avvenuto l’incidente. Il turista è stato trasferito all’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno refertato la frattura alla gamba.