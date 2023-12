Il Capodanno è alle porte e il Ristorante Granofino, sotto la sapiente guida dello chef Mario Ciulla, ha preparato un’esperienza culinaria straordinaria per accogliere l’inizio del 2024. Due sontuosi menu, uno dedicato alla carne al costo di 50 euro e uno a base di pesce a 70 euro, saranno proposti per la cena del 31 dicembre 2023, dalle ore 20:30 in poi.

Il Menu di Carne

Antipasti

Carpaccio di fassona piemontese con fonduta di parmigiano e rughetta

Gnocco fritto al San Daniele riserva

Crostino al gorgonzola e lardo di suino nero

Primi

Tortellone alla zucca con guanciale e scamorza

Gnocchetto al San Daniele riserva

Secondi

Pork belly affumicato a legna in confit

Trancio di polenta grigliata con ragù battuto al coltello di cinghiale ripassato in padella

Cotechino e lenticchie, patate e rosmarino

Il tutto sarà accompagnato da un autentico Panettone artigianale e una selezione di bevande tra cui acqua, Coca e il pregiato vino Baglio Bonsignore.

Il Menu di Pesce

Antipasti

Gamberi saltati con aglio di Nubia e vino bianco

Fagottino di salmone ripieno di scarola e stracciatella

Baccalà fritto con verdurine in agrodolce

Insalatina di polpo e patate con olive

Primi

Cous cous di pesce e verdure alla trapanese

Secondi

Millefoglie di merluzzo e patate con misticanza ed essenza di limone

Ratatouille di verdure

Lenticchie e cotechino

Anche qui, il prelibato Panettone artigianale, l’acqua, la Coca e il vino Baglio Bonsignore faranno da degna conclusione a questa cena indimenticabile.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione con un acconto. Il divertimento è assicurato con musica dal vivo e l’opportunità di ballare grazie alle performance di Drew e Ivy Be.

Sarà una serata all’insegna della buona cucina e dell’alto intrattenimento, un’occasione perfetta per dare il benvenuto al nuovo anno in un’atmosfera unica e coinvolgente.