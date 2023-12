Carmelo Pistritto, Campione Mondiale Pizza Bianca 2021 e responsabile di Casa San Remo, ti invita a festeggiare la vigilia e il primo dell’anno con un’esperienza culinaria unica!

Se sei alla ricerca di un’esperienza gastronomica straordinaria per la cena della vigilia e il pranzo del primo dell’anno, l’Area Pizzeria Casa Sanremo, guidata dal talentuoso Carmelo Pistritto, è il posto giusto per te.

Il Menù Speciale

Aperitivo di Benvenuto

Antipasti: Tentacoli di polpo su cipolla caramellata Tartare di tonno Ostriche Arancina di pesce Cocktail di gamberi su brioches allo zafferano



Primi:

Risotto al gambero rosso con rucola e zafferano

Gnocchi al ragù di pesce spada e finocchietto

Secondi:

Filetto di orata gratinato al limone

Patate al forno

Dessert:

Panettone tradizionale con crema di pistacchio

Bevande:

Acqua, vino e digestivo

Il costo per questa straordinaria esperienza culinaria è di 50 euro a persona. Inoltre, per la cena del 31 dicembre, è stata predisposta una sala animazione dedicata ai bambini, garantendo un’esperienza completa e piacevole per tutta la famiglia.

Prenotazioni e Informazioni

Per assicurarti un posto in questa festa culinaria e prenotare la tua esperienza, contatta il numero 3239359371.

Pistritto, a Favara in Corso Vittorio Veneto 440 , ti accoglierà in un ambiente accogliente e festoso, offrendoti la possibilità di deliziarti con piatti raffinati e sapori unici, curati dal talento di Carmelo Pistritto, un vero campione nel mondo della cucina.

Non perdere l’opportunità di iniziare il nuovo anno con una cena o un pranzo indimenticabile!