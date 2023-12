La Moncada Agrigento chiude l’anno in trasferta. Sabato sarà impegnata sul parquet della Luiss Roma, squadra che, rispetto alla sfida d’andata, si è ulteriormente rafforzata. Agrigento affronta questa partita dopo la netta sconfitta contro Treviglio. Una stagione fino a questo punto in salita per la squadra di coach Pilot, che lotta per uscire dalla parte bassa della classifica; l’obiettivo rimane evitare i play-out e garantirsi la salvezza diretta. ‘È stato un inizio difficile a causa degli infortuni dei giocatori chiave e se non riusciremo a ottenere una striscia di vittoria, l’anno resterà difficile. Dobbiamo lottare con le unghie e con i denti per mantenere la categoria’, ha dichiarato il DS Cristian Mayer in modo categorico. Attualmente, Agrigento ha solo 10 punti, vincendo solo 5 delle 11 partite giocate. Il calendario rimane impegnativo per la squadra di basket agrigentina. All’inizio dell’anno, nel giorno dell’Epifania, Agrigento giocherà di fronte al proprio pubblico il derby contro Trapani, capolista indiscussa del girone Verde. Recentemente, la società e la squadra al completo si sono ritrovati nel suggestivo scenario del castello della Famiglia Firetto per scambiare gli auguri con gli sponsor. Durante il discorso del Presidente Gabriele Moncada, è emersa l’importanza di restare uniti in un momento difficile. È stato sottolineato quanto l’attuale stagione sia impegnativa, con squadre avversarie particolarmente preparate e un calendario senza pause, spesso con almeno un giocatore infortunato o non al meglio delle condizioni fisiche. Si è invocata l’unità e la solidarietà, ribadendo l’importanza di sostenere vigorosamente la società sportiva e contribuire a creare un ambiente vibrante durante le partite casalinghe. Attualmente in classifica Agrigento è all’ottavo posto con Vigevano. Sotto di lei distaccata di due punti proprio la Luiss Roma e Monferrato con 8 punti. Ultima con soli 4 punti Latina. Se Agrigento vuole centrare la salvezza diretta dovrà battere questi avversari. Dopo Trapani trasfera a Cantù.