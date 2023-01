Capitale della cultura 2025, Pisano: Continuiamo a lavorare per la vittoria finale

“La notizia dell’inserimento di Agrigento tra le 10 finaliste che il prossimo marzo si contenderanno il titolo di Capitale della cultura 2025 mi riempie di soddisfazione. Certamente un motivo di orgoglio per tutti noi agrigentini, ma anche la dimostrazione che la nostra amata città ha tutti i requisiti per raggiungere questo ambito traguardo.” Lo dice il deputato nazionale Calogero Pisano. “Continuerò a lavorare- afferma- come fatto fin dal momento della candidatura di Agrigento a Capitale della cultura 2025, al fianco del Sindaco Francesco Miccichè, dell’Assessore comunale alla Cultura, Costantino Ciulla, e di tutte quelle persone che con spirito di squadra e grande determinazione hanno contribuito ad ottenere questo primo importante risultato, per il raggiungimento dell’obiettivo finale”.