I poliziotti del Commissariato di Sciacca sono intervenuti, questa mattina, lungo la strada statale 115, in contrada “San Giorgio”, ed hanno soccorso un uomo che era ferito. Con un’ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca.

L’uomo, comunque, non sembra essere in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte della polizia per stabilire se è stato investito da un’auto o è caduto da un veicolo in corsa.