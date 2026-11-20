In merito alle numerose segnalazioni sulle difficoltà di accesso all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, il Libero Consorzio Comunale interviene per fare chiarezza sulle competenze amministrative: l’arteria direttamente interessata dai cantieri per la realizzazione della nuova rete idrica non rientra nella gestione dell’Ente. La precisazione arriva attraverso una nota ufficiale diramata ieri, 19 novembre, a firma del dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, l’ingegnere Michelangelo Di Carlo, in risposta alle sollecitazioni riguardanti i disagi alla circolazione provocati dai lavori sulla condotta idrica in contrada Consolida, proprio a ridosso del presidio ospedaliero.

Pur declinando la titolarità diretta sul tratto stradale oggetto degli interventi, il Palazzo Provincia tende comunque la mano alle altre istituzioni, confermando la piena disponibilità a collaborare con il Comune di Agrigento e con tutti i soggetti coinvolti per studiare percorsi alternativi e alleggerire il traffico nella zona.

A ribadire la linea di apertura istituzionale è il consigliere delegato alla Viabilità, Giovanni Cutrera: «Pur non avendo competenza diretta sulla strada interessata dai lavori, siamo disponibili a un confronto con tutti i soggetti coinvolti per individuare soluzioni concrete che riducano i disagi e garantiscano un accesso agevole e sicuro all’ospedale. L’obiettivo comune deve essere quello di tutelare i cittadini e assicurare la migliore gestione possibile della viabilità».

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