Allerta meteo gialla ad Agrigento: attesi temporali, attenzione a San Leone e Villaggio Mosè

AGRIGENTO – Torna l’allerta meteo ad Agrigento. Per l’intera giornata di venerdì 9 ottobre è stata diramata un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, con la previsione di temporali che potrebbero assumere anche carattere di forte intensità.

Il Dipartimento regionale della Protezione civile, con l’avviso numero 26281 dell’8 ottobre, segnala un peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalle prime ore di venerdì e per le successive 24-36 ore. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, prevalentemente temporalesche, accompagnate da rovesci intensi, forti raffiche di vento, possibili grandinate e frequente attività elettrica. I fenomeni più intensi sono attesi soprattutto sui settori tirrenici e ionici dell’Isola.

L’allerta gialla interessa l’intero territorio regionale per il rischio idrogeologico e idraulico legato ai temporali. Per Agrigento, il Comune ha diffuso un avviso alla cittadinanza, valido dalle 00 alle 24 di venerdì, invitando alla massima prudenza.

Particolare attenzione viene raccomandata nelle zone di Villaggio Mosè e San Leone, oltre che nelle aree attraversate dai fiumi Naro, Ipsas e Drago. L’amministrazione comunale invita a limitare gli spostamenti durante le precipitazioni più intense, evitando sottopassi, strade allagate e zone prossime ai corsi d’acqua.

La Protezione civile regionale richiama inoltre l’attenzione sui possibili problemi legati al deflusso delle acque nelle aree urbane, soprattutto dove le reti di drenaggio e i corsi d’acqua presentano criticità. Il bollettino sottolinea che l’intensità e la localizzazione dei temporali possono variare rapidamente, rendendo possibili situazioni di rischio anche in presenza di quantitativi di pioggia inferiori alle previsioni.

L’avviso regionale è valido fino alla mezzanotte di venerdì 9 ottobre, mentre la previsione di condizioni meteorologiche avverse si estende potenzialmente anche alle ore successive. Il Comune raccomanda ai cittadini di seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione civile e dell’amministrazione comunale.

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