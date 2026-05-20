Ancora pochi giorni di campagna elettorale. Poi la parola passa alle urne. Settantuno comuni al voto in Sicilia alle amministrative con i seggi aperti domenica 24 maggio, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 25, dalle 7 alle 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno e lunedì 8 nelle stesse fasce orarie. Del totale degli enti chiamati alle urne, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario, negli altri 17 (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) invece si voterà col proporzionale.

I capoluoghi in cui si andrà alle urne sono Agrigento, Enna e Messina. Circa 970 mila gli elettori mobilitati.

I comuni alle urne.

Nell’Agrigentino, andranno al voto 9 Comuni: oltre ad Agrigento, Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicula.

AGRIGENTO. Sono 322 i candidati al Consiglio comunale che si contendono 24 seggi disponibili. Sono quattro i candidati a primo cittadino: Dino Alonge, Giuseppe Di Rosa, Luigi Gentile e Michele Sodano.

RIBERA. Quattro candidati alla poltrona di sindaco della città delle arance, 187 candidati al consiglio comunale, dodici liste. Per la carica più alta si sfidano in quattro: Carmelo Pace, Eunice Palminteri, Maria Rosaria Provenzano e Riccardo Romano.

RAFFADALI. Sono tre i candidati a sindaco a Raffadali. Per il post Silvio Cuffaro, che dopo dieci anni lascia la fascia tricolore, si sfideranno Ida Cuffaro, nipote del sindaco e di Totò Cuffaro, l’avvocato Sabrina Mangione, già segretaria locale del Partito Democratico, e Francesco Milisenda.

CASTELTERMINI. A sfidarsi per la carica più prestigiosa sono Pasquale Mancuso, Gioacchino Nicastro e Costantino Ripepe.

SICULIANA. Sono due i contendenti alla poltrona di primo cittadino: l’uscente Peppe Zambito e Santo Lucia.

CAMASTRA. Sono due i pretendenti alla carica di sindaco l’uscente Dario Gaglio e Gera Bellomo.

SAMBUCA DI SICILIA. Sfida a due per il sindaco: Giovanna Casa’ e Sario Arbisi.

VILLAFRANCA SICULA. Due i candidati alla carica di primo cittadino: Rosario Sortino e Domenico Balsamo.

CAMMARATA. Sono due i pretendenti alla carica di sindaco: Giuseppe Mangiapane e Giuliano Traina.

Nel Nisseno sono 7 i Comuni al voto: Bompensiere, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

Nel Catanese 9: Bronte, Calatabiano, Mascali, Milo, Pedara, Randazzo, San Giovanni la Punta, San Pietro Clarenza, Trecastagni.

Nell’Ennese 6: oltre al capoluogo, Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe;

Nel Messinese 17: oltre al capoluogo, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca.

E poi ancora nel Palermitano 16: Aliminusa, Altofonte, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Carini, Goano, Gratteri, Isola delle Femmine, Lascari, Misilmeri, Polizzi Generosa, Pollina, Santa Cristina Gela, Scillato, Termini Imerese, Villabate.

Nel Ragusano 1: Ispica.

Nel Siracusano 3: Augusta, Floridia, Lentini.

Nel Trapanese 3: Campobello di Mazara, Gibellina, Marsala.

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