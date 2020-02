Si punta a completare tutto entro il “Giro d’Italia”

Altra positiva risposta arriva dal sopralluogo di oggi del viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Maggio sarà, si spera, il mese della svolta. Dopo avere appreso del Ponte Petrusa (Cancelleri sul Ponte Petrusa: “Riaprirà a Maggio 2020”), adesso sembra essere ufficiale anche che la Galleria Spinasanta torni ad essere riconsegnata al territorio proprio entro il mese di maggio.

La Galleria, assieme al Ponte Petrusa e al Viadotto Akragas, rappresenta un ‘importante via di collegamento al momento in stand-by per lavori di ristrutturazione.

Intanto, si continua a lavorare ad un ritmo molto più serrato con il rafforzamento della parte operaia che da sei passa a undici unità. Ad assicurare sulla tempistica di riconsegna della Galleria Spinasanta è lo stesso esponente politico unitamente ad ANAS.