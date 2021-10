Cannatello, Affidati i lavori di ripristino viabilità e sistemazione opere di protezione marina.

Sono stati aggiudicati alla ditta INTEA s.r.l., a soli 5 mesi dall’emissione del progetto esecutivo dell’aprile 2021, i lavori relativi al “ripristino viabilità e sistemazione opere di protezione marina” Via Farag (frazione di Cannatello), ammessi al finanziamento dalla Protezione Civile

Regionale, nel dicembre 2020 per un importo di € 200.000,00. “ La professionalità del Rup Arch. Angelo Lezza- dice l’assessore Gerlando Principato- a cui tutta l’amministrazione Miccichè rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto, ha consentito di portare avanti tutti gli step necessari per arrivare nel più breve tempo possibile, all’aggiudicazione delle opere. L’intervento – dichiara Gerlando Principato- restituisce all’importante frazione balenare la possibilità di finalmente usufruire di un