Torna la Sagra del Mandorlo in fiore: Carmelo Cantone nominato consulente tecnico

Il consulente tecnico c’è e questo significa che per il 2021 torna la sagra del mandorlo in fiore dopo due anni di stop dovuti alla pandemia da Covid 19. L’incarico è stato affidato a Carmelo Cantone, consigliere comunale di Agrigento e presidente della commissione cultura, sport e spettacolo, e con una esperienza alle spalle sul mondo folk e delle tradizioni popolari. Non è la prima volta che Cantone si occupa dell’organizzazione di tutti gli eventi culturali della manifestazione. A nominarlo è stato Parco archeologico Valle dei Templi. “Desidero innanzitutto ringraziare l’architetto Sciarratta per la stima che ha riposto in me-dichiara Cantone-. È per me un piacere e un onore contribuire, per le mie competenze, all’organizzazione di manifestazioni che rappresentano in pieno le nostre tradizioni. Sono certo che nei prossimi giorni, col Direttore del Parco, individueremo le migliori azioni che portino benessere al nostro territorio”.