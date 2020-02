“Cannabis light, ecco la proposta di legge per la regolamentazione”

“Ho apposto la mia firma al disegno di legge concernente la proposta di legalizzare la coltivazione, lavorazione e vendita della cannabis e dei suoi derivati, affinché in Parlamento si possa risolvere una questione che colpisce migliaia di lavoratori e centinaia di realtà produttive nel nostro Paese, legate ai prodotti con questa materia prima: l’obiettivo è sostenere la filiera agroalimentare della canapa, garantire l’integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore” – così esordisce Filippo Perconti, deputato del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, componente della commissione attività produttive.

“Anche grazie al lavoro svolto dall’intergruppo parlamentare per la legalizzazione, è stato avviato un dibattito serio e responsabile, che mira a sostenere le possibilità di cura, di ricerca scientifica, di come sottrarre guadagni alle mafie e come rendere il consumo più consapevole – conclude Perconti.