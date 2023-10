Non è bastata la massima concentrazione per i biancazzurri che, nonostante la buona prestazione, non riescono ad avere la meglio contro la corazzata Vibonese. All’Esseneto finisce 1-2. Il primo goal arriva al quindicesimo minuto: è Tandara a portare avanti la Vibonese. Dopo soli tre minuti il raddoppio lo fa Convitto. Al 68’ arriva il primo goal per i padroni di casa: rete del giovanissimo Di Mauro che riaprire il match. L’incontro, valido per la settima giornata del Girone I di Serie D, fa guadagnare tre punti importanti in classifica ai rossoblù fino a ieri a 12 punti, proprio come l’Akragas. La Vibonese è una squadra che è stata costruita per un unico scopo, quello di vincere il campionato.

Foto Nino Piraneo