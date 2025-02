Giornata celebrativa e breve preghiera del Cappellano Don Maurizio Di Franco, per la cerimonia di commemorazione dell’ex questore di Fiume, Giovanni Palatucci che ogni anno si rinnova in tutta Italia e qui ad Agrigento, presso il complesso della Polizia di Stato “D. Anghelone”, anche oggi ha rappresentato per la Polizia di Stato un significativo momento di immutata emozione ed infinito rispetto.

E’ seguito un momento di raccoglimento e riflessione. Alla cerimonia sono intervenuti il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, il vicario del questore Carlo Mossuto, autorità civili, militari, nonché una rappresentanza delle forze dell’ordine, delle organizzazioni sindacali e della sezione Anps di Agrigento.

Il suo esempio di coraggio, rettitudine e solidarietà che ha consentito di sottrarre un numero elevato di persone (oltre 5.000 ebrei) ai campi di sterminio, fa si che Palatucci venga ricordato come colui che ha lottato ed ha sacrificato la propria vita per garantire un valore universale che oggi continua a ispirare il lavoro quotidiano di tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine.

