Canicattì batte a domicilio il Casteltermini e vola in vetta

CANICATTÌ. I biancorossi battono a domicilio il Casteltermini in un derby molto bello che si è concluso con il punteggio di tre a uno per la capolista solitaria del campionato di Eccellenza.

Sblocca il risultato al ‘6 il solito Federico Matera. Raddoppio di Dennis Di Mercurio al 10’. Accorcia le distanze il capitano Piazza si rigore. Tutto nel primo tempo.

Nella seconda frazione il Casteltermini resta in 10 per l’espulsione di Basiru Jallow. Nel finale Giuseppe Iezzi segna la sua prima rete della stagione e porta il punteggio sul 3 a uno per il Canicattì.

Finisce in gloria. Cinque vittorie su 5 per la capolista che stacca l’Akragas bloccata sul pareggio con la Sancataldese.