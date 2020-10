L’Akragas bloccata in casa dalla Sancataldese

AGRIGENTO. La Sancataldese blocca sul pareggio, all’Esseneto, un’Akragas poco lucida.

Nel primo tempo al 12′ Mauricio Villa scarta due avversari e spedisce sul fondo il pallone; al 22′, quando Biondo subisce un fallo da rigore ma l’arbitro da il vantaggio, salvo poi annullare il goal a Villa. Il secondo tempo è la copia del primo, con l’aggravante che sopraggiunge la stanchezza. All’80′, nel momento in cui l’Akragas inizia a costruire, Licata devìa dentro l’area d rigore il tiro di Di Marco con il braccio: il rigore è inevitabile. All’81′ la Sancataldese va in vantaggio grazie alla trasformazione dal dischetto di Azzara. Cinque minuti dopo, l’Akragas agguanta il pareggio con il gol in scivolata di Biondo.La prossima settimana i Giganti affronteranno la Cus Palermo.

AKRAGAS: Compagno; La Spina, Mannina (62º Incatasciato), Ruggeri (84º Acsante), Punzi, Licata (88º Cipolla), Biondo, Cerra, Gambino, D’Amico, Villa (65º Sicurella). ALLENATORE: Francesco Di Gaetano.

SANCATALDESE: Harusha, Nicolosi, Cappello, Calabrese, Di Marco, Pira, Scerra, Velardi, Di Giuseppe (30º Azzara), Veneroso (89º Buonocore), Cess. ALLENATORE: Gaetano Settineri

ARBITRO: Giorgio D’Agnillo di Vasto. Assistenti: Manfredi Canale di Palermo e Alessandro Rallo di Marsala.