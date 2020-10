Ballottaggio: ad Agrigento alle 19 affluenza 26,21%

Bassa affluenza in Sicilia nel primo giorno dedicato ai ballottaggi nei quattro comuni siciliani al voto oggi e domani. La secondo a rivelazione, quella delle 19, rende conto di una partecipazione nella città di Agrigento pari al 26,21%.

A mezzogiorno ad Agrigento, l’affluenza era del 9% a fronte del 13% di due settimane fa.Le urne saranno aperte dalle 7 alle 22 di oggi domenica 18 e dalle 7 alle 14 di domani lunedì 19. Lo spoglio inizierà subito dopo e verrà eletto sindaco chi potrà sommare anche un solo voto in più rispetto all’avversario.

Per chi non rispettasse questa normativa, la legge prevede sanzione amministrative e pecuniarie. Oggi e domani l’ufficio elettorale del Municipio sarà aperto con gli stessi orari dei seggi per fornire a chi ne fosse sprovvisto la carta d’identità ed il certificato elettorale.