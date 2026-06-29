Sono stati avviati gli interventi di manutenzione e riparazione delle perdite che da tempo interessano la rete idrica e fognaria comunale di Canicattì. “Questo è stato possibile – afferma il sindaco Vincenzo Corbo – grazie al costante dialogo e alla sinergia con il direttore generale di Aica Fiorino che si ringrazia per la disponibilità”.

Ad occuparsi sei lavori la ditta “Farel Impianti Srl”. Gli interventi copriranno l’intero territorio comunale, partendo da oggi dalle seguenti zone: via Colombo, via Caracciolo, via Sottotenente Portalone e le vie limitrofe interessate dai cantieri.

“Ci scusiamo con i residenti per i temporanei disagi alla viabilità, necessari per garantire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza”, conclude il sindaco.

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