L’episodio, ancora tutto da ricostruire, si sarebbe verificato intorno alle 5, diverse ore dopo gli ultimi brani cantati sul palco per il concertone di Radio Italia al Foro Italico a Palermo. Una trentenne agrigentina ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale la scorsa notte alla Cala a Palermo dove si era recata per assistere all’evento musicale. La polizia ha arrestato un 31enne, originario del Gambia, accusato di essere l’autore degli abusi.

Il racconto della presunta vittima, soccorsa e portata al Policlinico, è ora al vaglio di investigatori e magistrati. Secondo la prima ricostruzione il tutto sarebbe avvenuto dopo il concerto che si è concluso poco dopo la mezzanotte. Circa quattro ore dopo. Mentre si trovava ancora in giro a Palermo, dalle parti di via Cala, il trentenne immigrato avrebbe iniziato a importunare la trentenne diventando sempre più invadente.

Lei, terrorizzata, avrebbe iniziato a urlare riuscendo a mettere in fuga l’aggressore. Subito dopo la donna avrebbe chiamato il 112, fornendo alla polizia una descrizione dell’uomo che è stato poi intercettato e ammanettato a breve distanza dal punto da cui era partita la segnalazione. La trentenne, soccorsa dal 118, è stata portata al Policlinico dove sono state attivate le procedure previste per i casi di “codice rosa”.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Scientifica. L’indagato, in attesa di ulteriori riscontri, è stato portato al Pagliarelli su disposizione del pubblico ministeri di turno.

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