La Fortitudo Agrigento ha subito la terza sconfitta su quattro partite, perdendo a Casale Monferrato con un punteggio di 76-74. La Moncada ha iniziato bene la partita, ma ha subito un crollo nell’ultimo quarto, durante il quale i piemontesi hanno dominato. Nonostante i 20 punti di Ambrosin, i 16 di Sperduto e i 15 di Meluzzi, gli americani sono stati in difficoltà, con Cohill che ha segnato solo un punto e Palakovich solo 7. La Moncada ha avuto un inizio di stagione complicato, e la sfida di domenica prossima contro Treviglio sembra già essere un’impresa difficile. Il coach Damiano Pilot ha commentato la partita in questo modo: ‘Siamo delusi per il risultato. Sembrava che potessimo tornare sulla strada giusta prima che Kelly rovinasse la partita con alcune giocate individuali notevoli. Complimenti a Casale per la vittoria, l’hanno meritata. Abbiamo bisogno di fare un’analisi chiara del nostro problema di connessione. Non possiamo addossare la colpa solo agli americani; dobbiamo lavorare duramente per ritrovare la migliore condizione possibile. Adesso affronteremo Treviglio, e questa è l’occasione per metterci alla prova. Non possiamo fare altro che agire e lavorare sodo in palestra, alzare il livello di energia e intensità. Le parole da sole non bastano in questo momento, abbiamo bisogno di supporto. Non vogliamo distruggere quanto di buono abbiamo in questo gruppo, ma dobbiamo anche riconoscere che non basta quanto abbiamo ora per raggiungere i nostri obiettivi. Tutti noi, a partire da me in veste di allenatore, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e lavorare per raddrizzare la stagione. Siamo sicuri che questo gruppo ha il potenziale, ma dobbiamo spingerci per fare un passo avanti’.” Quella che iniziata sarà una settimana intensa e con ammette distrazioni. Agrigento deve reagire subito e trovare punti per la classifica e per il morale.