“Architettura & Donna. Stato della professione e prospettive future nelle pari opportunità”; è questo il tema dell’evento, in programma domani, alle 15, a Casa Sanfilippo, per iniziativa dell’Ordine degli architetti, insieme alla Fondazione Architetti nel Mediterraneo e con il patrocinio del Parco Valle dei Templi, del Consiglio nazionale degli architetti e della Consulta degli Ordini degli architetti della Sicilia. Il convegno, che sarà coordinato dalla giornalista Giovanna Neri, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Franco Miccichè; del direttore del Parco Valle dei Templi, Roberto Sciarratta; del presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola, e del presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo, Piero Fiaccabrino.

A introdurre i lavori sarà Angela Muratore, consigliere dell’Ordine di Agrigento, con la proiezione del video “Architettura & Donna”. Seguirà un focus sulle professioniste siciliane guidato da Giuseppina Leone, presidente dell’Ordine di Palermo, insieme alle componenti del Consiglio degli architetti di Palermo. La sessione dedicata a “Lo stato della professione e le prospettive future” vedrà gli interventi di Lilia Cannarella, del Consiglio nazionale architetti; Melinda Drago, consigliere dell’Ordine degli architetti di Agrigento; Rosa Galiano, presidente dell’Ordine di Caltanissetta; Giuseppina Leone e Veronica Leone, vicepresidente dell’Ordine di Catania.

Durante la sessione su “Università, formazione e ricerca” interverranno Tiziana Campisi, Renata Prescia e Valeria Scavone, del dipartimento di Architettura; Martina Dalli Cardillo, rappresentante studenti Cdl in Architettura, e Luisa Lo Faro, consigliere della Fondazione Architetti nel Mediterraneo. Il Gruppo di lavoro che ha organizzato l’evento è composto da Giusy Catalano, Maria Antonietta Diliberto, Melinda Drag, Luisanna Gulino, Luisa Lo Faro, Angela Muratore, Mariachiara Nastri, Patrizia Russotto e Giuseppe Vita. Prevista nel pomeriggio la consegna di una targa alla prima iscritta dell’Ordine di Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp