Campionati regionali paralimpici. A Messina sul podio 3 atleti della Pro Sport Ravanusa.

La città di Messina è stata il palcoscenico, nei giorni scorsi, dello Sport Paralimpico. I “Campionati Regionali di Società di Tennis Tavolo”, promossi dalla FITET, ed i “Campionati Regionali di Atletica Leggera” hanno coinvolto ben 172 atleti provenienti da vari paesi. Riuniti sotto l’egida della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali che, su delega del Comitato Italiano Paralimpico, gestisce, organizza e sviluppa l’attività sportiva delle 22 discipline per atleti OPEN e C21 , i partecipanti hanno dimostrato la grande voglia di autodeterminarsi. 4 gli atleti accompagnati dalla Pro Sport Ravanusa al “Campionato di Tennis

Tavolo”, ben 14 quelli che hanno partecipato alle competizioni di atletica leggera con buoni risultati: sul podio Patrik Cantavenera, Salvatore Portelli e Aurora Cilia. La Pro Sport Ravanusa costituisce un punto di riferimento per decine di ragazzi e famiglie. Il grande entusiasmo dei suoi atleti e l’impegno del presidente Giancarlo La Greca raccontano una storia di gratificanti risultati che dal 1993 danno forza alla mission dell’associazione. Da allora, giorno dopo giorno, i numeri crescono insieme ai significativi traguardi: da poco inaugurato, con il sostegno del Comune di Ravanusa retto dall’amministrazione D’Angelo, il Centro Multiservizi, una nuova struttura in cui si svolgono tutte le attività. Gli atleti della Pro Sport non si fermano: Sabato 8 Aprile a Santa Ninfa (TP), presso la palestra comunale, si svolgeranno i “Campionati di Tennis Tavolo”, validi per la classificazione regionale.

Nella foto: una fase del doppio di tennis tavolo.