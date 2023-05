Ospedale di Sciacca, ok al rifacimento della pavimentazione e dei rivestimenti di endourologia.

La sala di endourologia del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca si accinge a dotarsi di una nuova pavimentazione e di moderni rivestimenti. Con un recente provvedimento deliberativo la direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha disposto l’approvazione amministrativa del progetto elaborato dal Servizio Tecnico ASP e l’autorizzazione a contrarre per l’intervento di manutenzione e adeguamento degli ambienti. L’investimento per i lavori, reso urgente dalla necessità di ammodernare la sala ed appianare alcune criticità strutturali, prevede un importo omnicomprensivo di oltre centoventicinquemila euro. La gamma delle prestazioni endourologiche resa al “Giovanni Paolo II” afferisce all’unità operativa di urologia e riguarda prevalentemente le tecniche chirurgiche mininvasive per l’osservazione delle vie urinarie e per l’esecuzione di interventi chirurgici. I calcoli renali vengono estratti o frantumati utilizzando endoscopi e strumentazione di piccole dimensioni attraverso aree quali l’uretra, la vescica e l’uretere.