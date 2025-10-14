Traffico completamente bloccato sulla strada statale 189 “della Valle del Platani”, in direzione Agrigento, all’altezza di Vicari (Palermo). La causa è un improvviso allagamento dovuto alle forti piogge che da ore stanno colpendo la zona.

La circolazione è interrotta e si registrano lunghe code e disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nelle operazioni di gestione del traffico e di messa in sicurezza dell’area, con l’obiettivo di ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

L’Anas – società del Gruppo FS Italiane – invita alla massima prudenza alla guida e ricorda la campagna di sensibilizzazione “Guida e Basta!” contro le distrazioni, l’uso di alcol e droga al volante.

Per monitorare in tempo reale l’evoluzione della situazione, è possibile consultare l’applicazione “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store, o contattare il numero verde Pronto Anas 800.841.148.

