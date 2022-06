Campionato di sciabola: il saccense Giuseppe Marciante è quindicesimo

Lo scorso fine settimana al Pala Arcidiacono di Catania si è svolto il Campionato Italiano Cadetti dedicato agli under 17 di sciabola , prova riservata ai 42 migliori atleti nazionali. Il quindicenne saccense Giuseppe Marciante tesserato con il Circolo schermistico Mazarese del maestro Giuseppe Pugliese, ha partecipato alla competizione grazie al decimo posto su 91 atleti ottenuto alla Coppa Italia svoltasi a Rovigo lo scorso 28 aprile. Alla fine il tabellone dice quindicesimo: a sole due stoccate di distanza (perde l’ultimo assalto 15/13) ci sarebbe stato l’ottavo posto e la convocazione tra gli azzurrini di categoria. Una gara difficile e di alto livello, tenuto conto che superare i gironi è stata prova ardua e non tutti ci sono riusciti. Infatti, scattano da subito le prime eliminazioni per coloro che non ottengono almeno due vittorie. Ottimo il risultato dello sciabolatore saccense ma soprattutto una prova eccezionale, tenuto conto che Giuseppe non avrebbe dovuto fare la gara a causa di una frattura al pollice della mano destra, con cui impugna la sciabola, ma ha stretto i denti perché ci voleva essere a tutti i costi. Rimane la grande soddisfazione di essere tra i migliori atleti nazionali dopo un inizio di stagione complicato che lo ha visto lontano dalle pedane per ben 5 mesi , ma con un finale davvero strepitoso e che fa ben sperare.