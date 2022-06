Fratelli d’Italia, nomina dei responsabili dei Dipartimenti, Sgarito: “Resto fuori dalla politica”

Dei giorni scorsi le nomine nei Dipartimenti cittadini da parte della coordinatrice di Fratelli d’Italia per la città di Agrigento, Daniela Catalano, che ha scelto di affidare le differenti aree tematiche in seno ai singoli Dipartimenti a coppie di professionisti “per assicurare un più alto contributo dei nominati, che nasce proprio dal confronto costante e dal gioco di squadra, prerogativa della nostra forza politica”, aveva dichiarato Catalano. Tra le nomine quella della docente Cettina Sgarito a cui è stato affidato il Dipartimento Scuola, Diritti Civili, Tutela Famiglia, Valorizzazione Maternità Paternità e Natalità. Ma proprio dall’insegnante arriva una precisazione : “Non ho mai svolto attività politica, tanto meno aderito a Fratelli d’Italia. La recente proposta da parte della segreteria cittadina del partito di assumere ruoli attivi dentro i ranghi di FdI, mi lusinga, e per questo la ringrazio, ma ho deciso di restare fuori dall’ambito politico per me estraneo da sempre. Tengo a ribadire di non avere, in atto ed in futuro, ruoli attivi dentro il partito dal quale ribadisco la netta distanza. Alla segreteria auguro, in virtù della profonda amicizia, il miglior lavoro possibile.”