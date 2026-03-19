Si definisce un altro tassello nel quadro, sempre più dinamico, delle candidature ad Agrigento. Davide Cacciatore è ufficialmente candidato con Forza Italia, scelta che contribuisce a rafforzare ulteriormente la lista azzurra in una fase decisiva per la composizione degli schieramenti.

Un passaggio tutt’altro che marginale. Cacciatore, vicepresidente del Consiglio comunale, rappresenta infatti un profilo politico già strutturato, con esperienza d’aula e una presenza consolidata nel dibattito cittadino. Il suo approdo in Forza Italia si inserisce in una strategia più ampia che punta a costruire una lista competitiva, capace di reggere il confronto interno e quello con gli altri partiti della coalizione.

Dentro Forza Italia, infatti, la partita è tutt’altro che semplice. La presenza di nomi pesanti, a partire dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà, insieme ad altri professionisti e candidati di peso, rende la competizione interna particolarmente serrata. Un contesto nel quale ogni candidatura non è solo una presenza, ma un equilibrio da costruire.

L’ingresso ufficiale di Cacciatore conferma anche un dato politico ormai evidente: in questa fase nessuno resta fermo. Le liste si compongono e si scompongono nel giro di poche ore, tra valutazioni strategiche, posizionamenti e scelte che tengono conto non solo dei numeri, ma anche delle prospettive politiche.

Il risiko continua, e Agrigento si conferma terreno di una partita aperta, dove ogni mossa può cambiare gli equilibri.

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