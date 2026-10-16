Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polstrada, un camion si è ribaltato su un fianco, finendo per posizionarsi completamente di traverso lungo la carreggiata e paralizzando di fatto il collegamento stradale. L’incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio lungo la Statale 115 nel tratto compreso tra Cattolica Eraclea e Ribera.

L’impatto con l’asfalto è stato violento e ha fatto temere il peggio in un primo momento. La cabina e il rimorchio del mezzo pesante hanno occupato interamente le corsie di marcia, impedendo il transito agli altri veicoli. il conducente del camion, nonostante lo spavento, ha riportato ferite lievi. Soccorso dai sanitari, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Immediato e massiccio l’intervento sul posto delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso stradale. Gli agenti della Polizia Stradale sono giunti sul tratto interessato per effettuare i rilievi di rito, utili a comprendere cosa abbia causato la perdita di controllo del veicolo e per gestire la viabilità. La circolazione è andata inevitabilmente in tilt, con lunghe code di auto e mezzi commerciali rimasti intrappolati in entrambe le direzioni.

Per rimuovere l’ingombrante ostacolo e liberare la sede stradale è stato necessario l’intervento di una grossa gru. Il personale Anas è stato impegnato a deviare il flusso veicolare su percorsi alternativi fino al completo ripristino della normale viabilità.

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