Concordia Handball, debutto storico in Serie B: «Vogliamo portare in alto il nome di Agrigento»

Sabato 17 ottobre, alle 19, la prima partita contro Il Giovinetto al PalaEgoGreen. Il presidente Paolo Vella e l’allenatore Giuseppe Sciascia presentano il progetto: «Puntiamo ai primi quattro posti e alla Coppa Sicilia». Ingresso libero.

La Concordia Handball Agrigento è pronta a scrivere la prima pagina della sua storia sportiva. Sabato 17 ottobre, alle ore 19, al PalaEgoGreen, la nuova società agrigentina farà il suo esordio nel campionato regionale di Serie B di pallamano, affrontando l’ASD Il Giovinetto. Un appuntamento che segna l’inizio di un progetto nato lo scorso 7 luglio dalla passione di un gruppo di dirigenti e sportivi decisi a rilanciare questa disciplina in città.

A presentare la sfida sono il presidente Paolo Vella e l’allenatore Giuseppe Sciascia, che raccontano le ambizioni della società, le difficoltà affrontate e gli obiettivi per il futuro.

«Sarà la prima partita di campionato, quindi una gara che porta con sé tante incognite. Ma per noi sarà soprattutto la prima partita storica di questa società, nata il 7 luglio con grandi ambizioni. La stiamo preparando piuttosto bene, i ragazzi lavorano da circa un mese e mezzo e aspettano questo momento», spiega Sciascia.

L’avversario è una formazione con una tradizione consolidata nella pallamano siciliana. «Il Giovinetto è una squadra molto conosciuta nell’ambito regionale, che ha sempre costruito delle belle formazioni. Sarà una partita aperta a tutti i risultati».

Le ambizioni della Concordia sono chiare, anche se la società preferisce procedere senza proclami. «La nostra ambizione principale è creare un bel gruppo, una squadra sana che sappia portare avanti il nome di Agrigento. Poi, chiaramente, aspiriamo ad arrivare tra i primi quattro posti, anche perché vorremmo partecipare alla Coppa Sicilia. Se ci saranno squadre più forti di noi, tanto di cappello. L’importante è dare sempre il massimo».

Le difficoltà di un progetto nato dalla passione

Dietro l’esordio della Concordia Handball ci sono mesi di lavoro, investimenti personali e problemi logistici, a cominciare dalla disponibilità degli impianti sportivi.

«Le difficoltà non sono mancate e continuano a esserci, perché Agrigento è molto carente di strutture sportive», raccontano i responsabili della società. La squadra è costretta ad allenarsi allo Sport Village di Favara, dove è stato affittato per un anno il campo di gioco, mentre le partite casalinghe si disputeranno al PalaEgoGreen.

Un impegno che comporta costi importanti, sostenuti inizialmente dagli stessi soci fondatori e successivamente da alcuni sponsor che hanno deciso di credere nell’iniziativa.

«I primi a crederci siamo stati noi, mettendo mano al portafoglio. Non potevamo aspettarci che qualcuno ci aprisse una valigia piena di soldi. Poi sono arrivati gli amici e gli sponsor che hanno avuto fiducia in noi come persone», sottolinea il presidente Paolo Vella.

L’obiettivo è costruire qualcosa che possa durare nel tempo. «Il progetto è a lunga scadenza, altrimenti non avrebbero senso tutti i sacrifici che stiamo facendo, anche dal punto di vista economico. Vogliamo costruire un progetto pulito, una pallamano sana».

L’appello agli agrigentini: «Riempite gli spalti, sarebbe già una vittoria»

La Concordia Handball guarda anche ai giovani e al valore sociale dello sport. Diversi ragazzi di 16 e 17 anni si stanno avvicinando alla nuova realtà, trovando nella pallamano un’occasione di crescita e aggregazione.

«È bello vedere questi ragazzi crescere sani attraverso lo sport, credendo in determinati principi. Anche per questo meritiamo un buon pubblico che ci sostenga e ci dia la giusta forza mentale».

Da qui l’invito rivolto alla città per la prima partita ufficiale, con ingresso libero.

«La gente deve venire perché dietro questa società ci sono tanti sacrifici. Chi ci sta vicino lo sta vedendo. Se sabato avremo persone sugli spalti, per noi sarà già una vittoria, al di là del risultato».

Il primo appuntamento è dunque fissato per sabato 17 ottobre alle ore 19 al PalaEgoGreen di Agrigento. La Concordia Handball comincia il suo cammino con l’ambizione di ritagliarsi uno spazio importante nella pallamano regionale e, soprattutto, di costruire una nuova realtà sportiva per la città.

Concordia Handball, debutto storico in Serie B: sabato la prima sfida al PalaEgoGreen La pallamano agrigentina si prepara a vivere una giornata storica. Sabato 17 ottobre, alle ore 19, al PalaEgoGreen di Agrigento, la Concordia Handball farà il suo esordio nel campionato regionale di Serie B, affrontando l’ASD Il Giovinetto. Sarà la prima partita ufficiale della società agrigentina, nata lo scorso 7 luglio con un progetto sportivo ambizioso e la volontà di dare nuovo impulso alla pallamano in città. A presentare l’appuntamento sono il presidente Paolo Vella e l’allenatore Giuseppe Sciascia, protagonisti della nascita del nuovo sodalizio. Un debutto che porta con sé entusiasmo, aspettative e le inevitabili incognite di una squadra alla prima esperienza ufficiale. La società chiama a raccolta gli appassionati e invita gli agrigentini a sostenere la squadra sugli spalti del PalaEgoGreen, per accompagnare la Concordia Handball in questo primo, importante appuntamento della sua storia.

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