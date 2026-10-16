Il giudice del tribunale di Agrigento, Laura Torregrossa, ha accolto la richiesta urgente dell’Aica e sospeso l’azione avviata da una donna, che agisce come unica socia ed erede di una società cessata, per recuperare un credito legato a una vecchia causa contro l’Acquedotto Voltano di quasi 5 milioni e 400 mila euro attivato nella giornata di ieri per una sentenza risalente al 2009.

L’azione esecutiva aveva colpito sia gli istituti di credito (Banca Monte dei Paschi di Siena e Poste Italiane) sia diversi Comuni consorziati (tra cui Agrigento, Favara, Aragona, Porto Empedocle e Raffadali), provocando il blocco immediato dei conti correnti dell’ente gestore del servizio idrico. Aica, difesa dell’avvocato Girolamo Rubino, ha impugnato l’azione esecutiva proponendo opposizione con ricorso depositato il 15 ottobre 2026.

La sospensione ferma per il momento il pignoramento, senza chiudere la controversia sul pagamento. Alla base della richiesta c’è una sentenza pronunciata contro l’Azienda consortile Acquedotto Voltano, poi diventata Voltano Spa. La donna sostiene che Aica debba rispondere di quel debito, una ricostruzione respinta dall’attuale gestore. La posizione della difesa è che utilizzare le infrastrutture di Voltano non significhi ereditarne automaticamente anche i debiti.

L’azienda sostiene inoltre che il credito non sia stato adeguatamente dimostrato, che la vecchia sentenza non le sia mai stata notificata e che siano scaduti i termini per pretendere il pagamento. Nella richiesta urgente, Aica ha evidenziato anche le conseguenze del blocco delle risorse: secondo il gestore, le somme pignorate sono destinate a garantire il servizio idrico e la loro indisponibilità rischiava di fermare l’attività.

Il giudice ha disposto la sospensione prima di ascoltare tutte le parti. Il confronto sulle contestazioni dell’azienda è fissato al 14 gennaio 2027.

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