Camion prende fuoco durante la marcia: autista si mette in salvo

Si sono vissuti momenti di panico nel pomeriggio di oggi nei pressi di contrada Mosella, tra i territori di Agrigento e Favara. Un camion che stava trasportando prodotti ortofrutticoli ha preso improvvisamente fuoco durante la marcia. Il conducente, per fortuna, è riuscito ad accostare e ha immediatamente abbandonato l’abitacolo, mettendosi in salvo. In poco tempo il mezzo è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.