Dopo ispezione chiusi i locali dell’ufficio Tributi

“Saranno chiusi a partire da oggi i locali che attualmente ospitano l’ufficio Tributi in via Beneficienza Mendola. Questo è stato ritenuto necessario in attesa che si provveda ad adempiere alle richieste avanzate dagli organismi preposti dopo i controlli di questi giorni. Siamo al lavoro per tentare di trovare una soluzione alle prescrizioni recapitate al Comune per l’adeguamento dei locali o il reperimento di nuovi spazi da destinare allo scopo. Nelle more, i cittadini potranno contattare via mail o pec l’ufficio”. Lo ha annunciato il sindaco di Favara Antonio Palumbo, dopo il controllo effettuato dai carabinieri della locale Tenenza unitamente ai tecnici dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.