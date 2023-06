San Leone: revocata licenza pubblico spettacolo ad un noto locale della movida

I poliziotti della sezione Pasi della Questura di Agrigento hanno notificato la cessazione immediata dell’attività di pubblico spettacolo al titolare di un noto locale della movida lungo Viale delle Dune, nel quartiere di San Leone. Il provvedimento è stato firmato dal Questore Emanuele Ricifari. Il provvedimento della massima autorità provinciale di Pubblica sicurezza è stato firmato ieri e notificato, nella giornata di oggi, dalla squadra Amministrativa della Questura.

La misura scaturisce da accertamenti svolti negli ultimi giorni dalla polizia di Stato e dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Le ispezioni avrebbero portato alla luce diverse irregolarità soprattutto in tema di collaudo dei posti a tutela della pubblica incolumità. La contestazione più grave è la reiterata violazione dei limiti della licenza di pubblico spettacolo. In particolare, secondo quanto documentato dalla squadra amministrativa anche con filmati, più volte si sarebbe registrata la presenza di migliaia di persone, nonostante la licenza ne prevedesse al massimo ottanta.

Altre irregolarità sono poi state riscontrate in materia di sicurezza dei locali che ospitano la cucina. Inoltre sono state ritrovate infatti anche delle bombole non consentite. Alla luce del provvedimento del Questore il locale non potrà svolgere attività di pubblico spettacolo, con musica in diffusione o dal vivo, e di serate danzanti.