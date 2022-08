Camion precipita in una scarpata, conducente muore sul colpo

Un 61enne Corrado Lipani, di Mazzarino, autista di un camion è morto, questa mattina, in un terribile incidente avvenuto lungo la strada che collega Cammarata con Santo Stefano Quisquina.

Per cause ancora da accertare, il mezzo pesante è precipitato per diverse decine di metri in una scarpata. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, oltre ai carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Cammarata. Dai primi accertamenti la vittima stava lavorando.