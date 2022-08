Covid in provincia di Agrigento: un’altra vittima, e 413 nuovi positivi

C’è una nuova vittima da Covid ad Agrigento, e diagnosticati 413 nuovi casi positivi, a fronte di 1.306 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento degli ultimi 3 giorni (26, 27 e 28 agosto). Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 136.224 (1 marzo 2020 – 28 agosto 2022). In totale i guariti sono 133.900. Gli attuali positivi sono 1.710, di cui 1.689 in isolamento domiciliare, e 21 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 14 al presidio ospedaliero riberese, 5 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 613 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 527.709 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 28 agosto 2022 sono 242.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 28 agosto: Agrigento 18.860 (242 attuali contagiati, 18.549 guariti e 69 deceduti); Alessandria della Rocca 680 (4 attuali contagiati, 673 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.578 (27 attuali contagiati, 2.543 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.132 (24 attuali contagiati, 1.107 guariti e 1 deceduto); Burgio 692 (9 attuali contagiati, 680 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 403 (5 attuali contagiati, 395 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 885 (18 attuali contagiati, 860 guariti, e 7 deceduti); Camastra 659 (10 attuali contagiati, 643 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.852 (11 attuali contagiati, 1.838 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.324 (55 attuali contagiati, 3.249 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.565 (132 attuali contagiati, 12.371 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.399 (13 attuali contagiati, 2.377 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 976 (6 attuali contagiati, 964 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 1.050 (26 attuali contagiati, 1.020 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.082 (25 attuali contagiati, 1.051 guariti e 6 deceduti); Comitini 291 (9 attuali contagiati, e 282 guariti); Favara 12.858 (125 attuali contagiati, 12.696 guariti e 37 deceduti); Grotte 1.518 (14 attuali contagiati, 1.499 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 390 (4 attuali contagiati, 385 guariti e 1 deceduto); Licata 10.320 (180 attuali contagiati, 10.093 guariti, 47 deceduti); Lucca Sicula 492 (6 attuali contagiati, 485 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.804 (100 attuali contagiati, 3.687 guariti e 17 deceduti); Montallegro 802 (14 attuali contagiati, 780 guariti e 8 deceduti); Montevago 746 (10 attuali contagiati, 734 guariti e 2 deceduti); Naro 2.077 (10 attuali contagiati, 2.053 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.004 (56 attuali contagiati, 6.907 guariti e 41 deceduti); Porto Empedocle 5.325 (43 attuali contagiati, 5.263 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.359 (14 attuali contagiati, 2.337 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.198 (48 attuali contagiati, 4.130 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.195 (59 attuali contagiati, 3.122 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.586 (21 attuali contagiati, 1.560 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.851 (59 attuali contagiati, 5.756 guariti e 36 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.281 (23 attuali contagiati, 1.230 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 1.156 (35 attuali contagiati, 1.111 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.239 (12 attuali contagiati, 2.220 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 489 (6 attuali contagiati, 482 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 698 (9 attuali contagiati, 687 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.785 (33 attuali contagiati, 1.740 guariti e 12 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.193 (35 attuali contagiati, 1.155 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.776 (164 attuali contagiati, 12.556 guariti e 56 deceduti); Siculiana 1.718 (12 attuali contagiati, 1.698 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 386 (3 attuali contagiati, 382 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.