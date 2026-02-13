Cento anni più uno. Agrigento celebra Andrea Camilleri con un omaggio che intreccia parole, memoria e immagini.

Martedì 17 febbraio 2026, alle ore 18.00, il Polo culturale San Lorenzo di Piazza Purgatorio ospiterà “Andrea Camilleri 100+1”, un appuntamento dedicato al grande scrittore di Porto Empedocle, simbolo di una Sicilia capace di raccontarsi al mondo.

L’iniziativa vedrà una conversazione corale con Alessandro Cutrona, Salvatore Ferlita, Salvatore Picone, Lorenzo Rosso, Angelo Pitrone e Gaetano Savatteri. A coordinare l’incontro sarà Felice Cavallaro, mentre le letture saranno affidate alla voce di Barbara Capucci.

Non solo parole. L’evento sarà arricchito dalla mostra di Angelo Pitrone, “Album Camilleri”, visitabile fino al 28 febbraio 2026: un percorso per immagini che restituisce il volto pubblico e privato dell’autore de Il Commissario Montalbano, tra scatti, memoria e suggestioni.

L’appuntamento si inserisce nel solco delle iniziative che continuano a rendere vivo il legame tra Andrea Camilleri e la sua terra, in un dialogo tra letteratura, giornalismo e identità culturale che trova proprio ad Agrigento uno dei suoi centri più autentici.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp