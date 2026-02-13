La partita per il sindaco di Agrigento non si gioca solo in città. Si gioca – come spesso accade – a Palermo, dove la distribuzione delle candidature nei nove comuni al voto diventa materia di equilibrio tra partiti, correnti e pesi regionali.

Il ritorno della Democrazia Cristiana al tavolo del centrodestra, dopo il ciclone politico che ha investito Totò Cuffaro, cambia lo scenario. Se la DC rivendica Ribera, ad Agrigento – secondo lo schema delle compensazioni territoriali – il candidato spetterebbe ancora all’area autonomista dell’Mpa, e quindi a Roberto Di Mauro.

Fin qui la teoria. Nella pratica, però, l’uscente Francesco Miccichè è ritenuto politicamente logorato. La sua amministrazione viene giudicata deludente da più parti e il suo nome fatica a ricompattare la coalizione. Non solo per i problemi amministrativi, ma anche per il peso politico di dossier come Agrigento 2025, diventato simbolo di occasioni mancate.

Ed è proprio in questo quadro che, secondo quanto trapela dal tavolo delle trattative, sarebbe stato lo stesso Di Mauro a sparigliare le carte, avanzando la propria disponibilità a candidarsi direttamente a sindaco. Una mossa che avrebbe lasciato più di un alleato spiazzato.

La candidatura di Di Mauro, però, non sarebbe condivisa da tutti. Così come non manca chi pone veti sul nome di Calogero Firetto, indicato – secondo alcune ricostruzioni – dall’assessore regionale Luca Sammartino in un asse politico che coinvolgerebbe anche Italia Viva. Un’ipotesi che avrebbe trovato la contrarietà di Fratelli d’Italia, che non vedrebbe di buon occhio un nome considerato distante dall’identità del centrodestra.

Nel mezzo, torna a circolare con insistenza il nome di Luigi Gentile, ex assessore regionale alle Infrastrutture, indicato come possibile figura di sintesi. Un profilo politico, con esperienza e relazioni trasversali, che potrebbe rappresentare il punto di equilibrio.

Ma anche qui le tensioni non mancano. Attorno al nome di Gentile si sarebbe aperta una disputa interna dai toni accesi. Da una parte Settimio Cantone, vicino a Di Mauro e favorevole alla soluzione Gentile; dall’altra Carmelo Cantone, attuale assessore della giunta Miccichè e cognato di Gentile, per il quale si porrebbe un evidente tema di opportunità politica e possibili incompatibilità qualora Gentile dovesse diventare candidato e poi sindaco.

Il clima, raccontano fonti presenti al vertice, non sarebbe stato disteso. Alla riunione erano presenti, tra gli altri, Marcello Caruso, Luca Sbardella, Fabio Mancuso, Massimo Dell’Utri, Totò Cascio e Nino Germanà.

Il centrodestra, almeno ufficialmente, parla di percorso unitario. Nei fatti, però, la partita agrigentina è ancora tutta da scrivere. E prima ancora delle alleanze esterne, serviranno chiarimenti interni.

Il fine settimana potrebbe portare nuovi incontri. Ma una cosa è certa: la scelta del candidato ad Agrigento sarà il risultato di un equilibrio regionale, non soltanto di dinamiche locali.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp