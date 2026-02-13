Stamattina, 13 febbraio 2026, il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato a instaurare una collaborazione stabile tra istituzione scolastica e realtà culturale del territorio.

L’accordo è stato firmato dalla dirigente scolastica, prof.ssa Marika Helga Gatto, e dal direttore del Parco, architetto Roberto Sciarratta, con l’obiettivo di strutturare un percorso condiviso capace di integrare didattica e valorizzazione del patrimonio.

Nel dettaglio, il Liceo intende rafforzare il progetto di Curvatura Archeologica, ampliando l’offerta formativa attraverso attività laboratoriali e sul campo, sviluppando competenze interdisciplinari nell’ambito dei beni culturali e orientando gli studenti verso percorsi universitari e professionali nei settori archeologico, storico-artistico e museale. L’intesa consentirà inoltre di integrare tali obiettivi con esperienze di PCTO, progetti di ricerca e iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico.

Il Parco metterà a disposizione competenze scientifiche, spazi, professionalità e contesti operativi, favorendo la conoscenza diretta della Valle dei Templi come luogo privilegiato di studio, tutela e divulgazione. Un percorso che punta a promuovere cittadinanza attiva, consapevolezza storica e responsabilità nella salvaguardia del patrimonio culturale.

La collaborazione rappresenta così un modello virtuoso di sinergia tra scuola e istituzioni culturali, capace di offrire agli studenti opportunità educative qualificate e di contribuire alla trasmissione del patrimonio storico-archeologico alle nuove generazioni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp